Duitse tennistopper Zverev naar derde ronde van Australian Open

door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 12:58
MELBOURNE (ANP) - Alexander Zverev staat in de derde ronde van de Australian Open. De als derde geplaatste Duitser won in vier sets van de eveneens 28-jarige Fransman Alexandre Müller: 6-3 4-6 6-3 6-4. Zverev speelt in de derde ronde tegen de Brit Cameron Norrie, die in vier sets won van de Amerikaan Emilio Nava.
Zverev is de nummer 3 van de wereld en trof met Müller de huidige nummer 52 van de wereldranglijst. Zverev maakte in een partij van ruim drie uur in Melbourne zijn favorietenrol tegen Müller waar. Hij moest alleen de tweede set aan de Fransman afstaan.
Zverev stond vorig jaar in de finale van de Australian Open. Hij verloor de eindstrijd van de Italiaan Jannik Sinner.
