Spaanse inflatie loopt verder op door hogere energieprijzen

MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in Spanje is in april verder opgelopen tot 3,5 procent, meldt het Spaanse Nationaal Statistisch Instituut (INE). Dat is het hoogste niveau sinds juni 2024. In maart stegen de consumentenprijzen in het Zuid-Europese land volgens de Europese rekenmethode al met 3,4 procent, door de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

De inflatie viel hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een onveranderd inflatiecijfer. De nationale kerninflatie, zonder de sterk schommelende energie- en voedingsprijzen, daalde volgens INE wel licht tot 2,8 procent.

Spanje is de eerste grote economie in de eurozone die de inflatiecijfers voor april, de tweede volledige maand van de Iranoorlog, bekendmaakt. Duitsland volgt later op woensdag. Donderdag worden de Nederlandse inflatiecijfers en die van de gehele eurozone bekendgemaakt. Economen verwachten dat de kosten van het levensonderhoud in het eurogebied in april verder zijn gestegen tot 3 procent.

Nieuwe inflatiepiek

In maart liep de inflatie in de eurozone al op tot 2,6 procent, van 1,9 procent in februari, door de hogere energieprijzen. De inflatie ligt daarmee boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen. Het inflatiecijfer wordt kort voor het rentebesluit van de ECB op donderdag bekendgemaakt.

De sterk stijgende energiekosten door de oorlog hebben de vrees aangewakkerd voor een nieuwe inflatiepiek, zoals die van vier jaar geleden. Hoewel de ECB heeft aangegeven klaar te staan om de rente te verhogen als de inflatieschok door de oorlog uit de hand loopt, verwachten economen dat de centrale bank de situatie nog even aankijkt en de rente donderdag onveranderd laat op 2 procent.