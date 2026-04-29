Spaanse inflatie loopt verder op door hogere energieprijzen

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:16
MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in Spanje is in april verder opgelopen tot 3,5 procent, meldt het Spaanse Nationaal Statistisch Instituut (INE). Dat is het hoogste niveau sinds juni 2024. In maart stegen de consumentenprijzen in het Zuid-Europese land volgens de Europese rekenmethode al met 3,4 procent, door de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
De inflatie viel hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een onveranderd inflatiecijfer. De nationale kerninflatie, zonder de sterk schommelende energie- en voedingsprijzen, daalde volgens INE wel licht tot 2,8 procent.
Spanje is de eerste grote economie in de eurozone die de inflatiecijfers voor april, de tweede volledige maand van de Iranoorlog, bekendmaakt. Duitsland volgt later op woensdag. Donderdag worden de Nederlandse inflatiecijfers en die van de gehele eurozone bekendgemaakt. Economen verwachten dat de kosten van het levensonderhoud in het eurogebied in april verder zijn gestegen tot 3 procent.
Nieuwe inflatiepiek
In maart liep de inflatie in de eurozone al op tot 2,6 procent, van 1,9 procent in februari, door de hogere energieprijzen. De inflatie ligt daarmee boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen. Het inflatiecijfer wordt kort voor het rentebesluit van de ECB op donderdag bekendgemaakt.
De sterk stijgende energiekosten door de oorlog hebben de vrees aangewakkerd voor een nieuwe inflatiepiek, zoals die van vier jaar geleden. Hoewel de ECB heeft aangegeven klaar te staan om de rente te verhogen als de inflatieschok door de oorlog uit de hand loopt, verwachten economen dat de centrale bank de situatie nog even aankijkt en de rente donderdag onveranderd laat op 2 procent.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Russische soldaten eten kameraden op door acute voedselnood aan frontlinie

cda stelt partij orban in evp ter discussie1551398903

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

trump-mug-1024x569

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

