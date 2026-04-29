Frankrijk kondigt deadlines aan voor afbouw kolen, olie en gas

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 11:12
SANTA MARTA (ANP/AFP) - Frankrijk heeft op de conferentie over het afbouwen van fossiele brandstoffen als eerste land een 'routekaart' daarvoor gepresenteerd. Het land wil in de energiesector steenkool uiterlijk in 2030 uitgefaseerd hebben. Voor olie is het voornemen 2045, voor aardgas 2050.
"Wij zijn waarschijnlijk een zeldzaamheid, met zo'n duidelijke deadline voor alle fossiele energie", zei klimaatgezant Benoît Faraco in het Colombiaanse Santa Marta, met een kleine slag om de arm.
Als het om elektriciteit gaat, hoeft Frankrijk zich minder aan te passen dan veel andere landen om CO2-uitstoot te verminderen. De meeste stroom wordt er opgewekt in kerncentrales. Faraco benadrukte dat de routekaart ook draait om sectoren als verwarming en transport. Daar wil het land vol inzetten op elektrificatie.
Elementen uit het plan zijn ook elders te vinden. Zo heeft Nederland al eerder wettelijk vastgelegd dat elektriciteit opwekken uit steenkool vanaf 2030 niet meer mag.
