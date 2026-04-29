Vattenfall profiteert van hoge elektriciteitsprijs in Scandinavië

STOCKHOLM (ANP) - Energieleverancier Vattenfall heeft in het eerste kwartaal fors meer winst gemaakt. Het bedrijf profiteerde van hogere prijzen in Scandinavië, aldus topvrouw Anna Borg in de kwartaalupdate van het bedrijf.

De winst was in het eerste kwartaal van 2026 ruim drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op 18,1 miljard Zweedse kroon, omgerekend 1,7 miljard euro. De omzet daalde wel licht, van bijna 68 miljard Zweedse kroon in het eerste kwartaal vorig jaar naar ruim 64 miljard dit jaar.

In Scandinavië was het gemiddeld ruim een graad kouder. Volgens Borg bevorderden die koude temperaturen in de regio de verkopen en dreven ze de prijs verder op. In het eerste kwartaal van 2026 lagen de prijzen in Noord-Europa bijna twee keer zo hoog als in dezelfde periode van 2025, waardoor de winst van het bedrijf verder toenam. In Nederland en Duitsland was het eerste kwartaal warmer dan vorig jaar, maar daalde de prijs een stuk minder hard. Daardoor had dit minder effect op de winst.