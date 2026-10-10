Spaargeld bij deze vijf banken? Je loopt mogelijk honderden euro’s rente mis

Wie zijn spaargeld laat staan bij een bekende Nederlandse bank, krijgt daar weinig voor terug. Bij vijf grote namen ligt de rente op een gewone, vrij opneembare spaarrekening tussen 0,9 en 1,5 procent.

Elders krijg je ook zonder tijdelijke actie 2,3 tot 2,6 procent. Op 50.000 euro spaargeld scheelt dat al snel 570 tot 775 euro per jaar.

Dit zijn de vijf

Triodos Bank: 1,15 procent tot 10.000 euro, daarboven 0,90 procent.

ING: 1,25 procent tot 10.000 euro, daarboven 1,00 procent.

ABN AMRO: 1,25 procent tot een half miljoen euro.

ASN Bank (ook SNS en RegioBank): 1,30 procent tot 25.000 euro, daarboven 1,20 procent.

Rabobank: 1,50 procent tot 10.000 euro, 1,40 procent tot 20.000 euro en 1,30 procent tot 100.000 euro.

Zoveel rente krijg je per jaar

Bank Op 20.000 euro Op 50.000 euro Triodos Bank 205 euro 475 euro ING 225 euro 525 euro ABN AMRO 250 euro 625 euro ASN Bank 260 euro 625 euro Rabobank 290 euro 680 euro Ter vergelijking: 2,5 procent 500 euro 1.250 euro

Het gaat om brutobedragen, op basis van de rentes van begin oktober 2026.

Hoe meer je spaart, hoe minder je krijgt

Vier van de vijf banken werken met saldoschijven. Over het eerste deel van je spaargeld krijg je de hoogste rente, over de rest minder. Het percentage in de reclame geldt dus vaak maar voor een klein deel van je geld.

Bij ING levert alles boven 10.000 euro nog 1 procent op. Over 50.000 euro krijg je daar gemiddeld 1,05 procent. Bij Triodos is dat gemiddeld 0,95 procent.

Let op bij overstappen

Een hogere rente is niet altijd wat het lijkt. Drie dingen om op te letten:

Actierente is tijdelijk. Rentes van 3 procent of meer gelden vaak alleen voor nieuwe klanten, en meestal maar drie tot zes maanden. Kijk daarom vooral naar de rente die je daarna krijgt.

Eén bank, meerdere merken. Je spaargeld is beschermd tot 100.000 euro per persoon per bank. ASN Bank, SNS en RegioBank vallen onder dezelfde bank. Wat je bij die drie hebt staan, telt dus samen voor die grens.

Rente is variabel. Banken kunnen hun spaarrente op elk moment verhogen of verlagen, ook de aanbieders die nu bovenaan staan.

Ook bij banken in andere eurolanden is je geld tot 100.000 euro per persoon per bank beschermd. Daar geldt de garantieregeling van dat land.

Wat kun je doen?

Een spaarrekening openen bij een andere bank kost meestal niets, en het overboeken is zo gebeurd. Je hoeft dus niet alles te verhuizen: je kunt ook alleen het deel boven je buffer verplaatsen.

Wil je bij je eigen bank blijven? Dan levert geld vastzetten meer op. Bij ABN AMRO krijg je 2,25 procent als je je geld een jaar vastzet, bij Triodos 2,35 procent. Je kunt er dan alleen niet tussentijds zonder kosten bij.

Wie 50.000 euro elders tegen 2,5 procent spaart, krijgt in de huidige markt bijna twee tot ruim tweeënhalf keer zoveel rente als bij deze vijf banken. Dat is een uurtje regelwerk voor honderden euro's per jaar.

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