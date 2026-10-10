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Tennisser Alcaraz eenvoudig naar derde ronde in Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - Carlos Alcaraz heeft de derde ronde bereikt op het masterstoernooi van Shanghai. De Spaanse toptennisser rekende in de tweede ronde in twee sets af met de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo: 6-3 6-3.
De als tweede geplaatste Alcaraz, die een bye had voor de eerste ronde, won het toernooi in Shanghai nog nooit. Tegen de Argentijnse nummer 55 van de wereld had de voormalige nummer 1 van de wereld aan drie breaks voldoende om de wedstrijd te winnen. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Belg Zizou Bergs of Ignacio Buse uit Peru.
Alcaraz won vorige week in Tokio zijn eerste ATP-toernooi sinds februari. De huidige nummer 3 van de wereld kampte dit seizoen maanden met een polsblessure, waardoor hij onder meer Roland Garros en Wimbledon miste. Op de US Open strandde hij in de kwartfinale tegen de Amerikaan Ben Shelton.
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