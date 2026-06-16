SpaceX haalt Amazon in en is op vier na meest waardevolle bedrijf

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX heeft Amazon ingehaald als het op vier na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Een aandeel in het ruimtevaartbedrijf ging vlak na de opening van Wall Street ruim 10 procent omhoog, waardoor de marktwaarde van het bedrijf van Elon Musk steeg tot 2,8 biljoen dollar. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern heeft een marktwaarde van bijna 2,7 biljoen dollar.

Na de grootste beursgang ooit van SpaceX vrijdag blijft het bedrijf winnen op de beurs in New York. De aandelenrally wordt vooral gedreven door particuliere beleggers, blijkt uit data van Vanda Research. De koers wordt ook gedreven door het relatief beperkte aantal beschikbare SpaceX-aandelen; op de eerste dag was ruim 4 procent verhandelbaar. Marktvolgers verwachten dat de koers zal dalen zodra het tijdelijke verkoopverbod van een deel van de aandelen vervalt.

Nvidia, Alphabet, Apple en Microsoft zijn nog meer waard dan het bedrijf van Elon Musk.