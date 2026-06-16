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Trump: VS klaar om olie-ontheffingen Rusland te laten verlopen

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 16:09
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ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/RTR/AFP) - Donald Trump heeft gezegd dat de Verenigde Staten binnenkort weer sancties kunnen opleggen op Russische olie. Die uitspraak deed de Amerikaanse president dinsdag tijdens de G7-top in Frankrijk. Washington had eerder een tijdelijke ontheffing van sancties voor Russische olieladingen die al op zee waren verleend en vervolgens verlengd.
"Binnenkort kunnen we dat doen, nu de olie weer doorstroomt" via de Straat van Hormuz, aldus Trump. Hij verwijst naar de deal met Iran, die een einde moet maken aan het conflict in het Midden-Oosten.
Door de maatregel van de regering-Trump was het voor landen als India tijdelijk mogelijk om gesanctioneerde Russische olie die al op zee is, te kopen. Daarmee proberen de VS de wereldwijde energieprijzen te beheersen. Op die stap was veel kritiek, vooral bij Europese bondgenoten. Zij vinden de sancties essentieel om Rusland olie-inkomsten te ontzeggen en Moskou financiering voor de oorlog in Oekraïne te ontnemen.
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