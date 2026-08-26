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SpaceX steekt 100 miljard in nieuwe ruimtehaven in Louisiana

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 9:19
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STARBASE (ANP/RTR/DPA) - Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX steekt 100 miljard dollar in de bouw van een nieuwe ruimtehaven in de Amerikaanse staat Louisiana. In een aan de kust gelegen moerasgebied dat meer dan acht keer zo groot is als Manhattan moet de grootste lanceerbasis van SpaceX en tevens de grootste ter wereld verrijzen.
Naar verwachting krijgt de locatie vijf lanceercomplexen, elk voorzien van twee lanceerplatforms. "Starbase Louisiana wordt gebouwd om duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken", heeft SpaceX aangekondigd.
Daarmee zou de locatie moeten helpen met de groei van de commerciële ruimtevaart. Volgens de planning start de bouw volgend jaar. De eerste raketten zouden al in 2029 gelanceerd moeten kunnen worden.
SpaceX heeft al een lanceerfaciliteit voor zijn nog in ontwikkeling zijnde Starship-raketten in de staat Texas. Het bedrijf beschikt ook over faciliteiten voor de Falcon 9-raket.
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