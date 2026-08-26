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Zeker twaalf gevallen van kindermarteling in Nederland: "Het is een blinde vlek"

Samenleving
door Redactie
woensdag, 26 augustus 2026 om 9:18
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Soms komt een situatie aan het licht waarbij een kind verschrikkelijk is behandeld. Het pleegmeisje uit Vlaardingen of twee mishandelde kinderen in Stadskanaal zijn daar voorbeelden van. Het lijken uitzonderingen, maar uit onderzoek van de NOS blijkt dat het de afgelopen jaren meer dan tien keer is voorgekomen.
Het gaat om situaties waarbij een kind voor langere tijd systematisch en ernstig is mishandeld. Opsluiten, vastbinden, wurgen, urine moeten drinken; het is te erg voor woorden. In het Nederlands is er dan ook geen woord voor deze meest vergaande vorm van mishandeling. In het Engels heet het child torture, te vertalen als kindermarteling.
Het is een blinde vlek in Nederland
Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing en onmacht. Bij kindermarteling is er sprake van opzet en het plezier halen uit de macht over een kind.
"Het is een blinde vlek in Nederland", zegt klinisch psycholoog Leony Coppens.
Bron: NOS

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