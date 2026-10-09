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SpaceX wint op Wall Street om overnamepakket voor Starlink

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - SpaceX steeg vrijdag kort na aanvang van de handel op Wall Street. Het tech- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van een landelijk pakket aan licenties voor laagbandspectrum. Dat maakt volgens het bedrijf de weg vrij voor satellietinternetdienst Starlink om uit te groeien tot een grote mobiele provider in de Verenigde Staten.
Met dit nieuwe spectrum kan Starlink Mobile "ervoor zorgen dat Amerikanen toegang hebben tot snel mobiel breedbandinternet, waar ze ook zijn", stelde SpaceX in een bericht op X. SpaceX steeg 2,6 procent. De aandelen van de telecombedrijven AT&T, Verizon en T-Mobile US daalden tot 9 procent door zorgen over toenemende concurrentie door de overeenkomst.
De stemming op de beurzen in New York was positief. De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 51.391 punten. De brede S&P 500-index kreeg er 0,3 procent bij tot 7789 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 27.306 punten. Donderdag sloten de beurzen nog overwegend met verliezen.
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