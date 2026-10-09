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Minister Hermans maakt excuses aan Q-koortspatiënten

Samenleving
door anp
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DEN BOSCH (ANP) - Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten. Hermans zei tijdens een symposium over de Q-koorts in Den Bosch dat ze haar excuses aanbood aan mensen die steeds opnieuw hun verhaal moesten vertellen en dat "de overheid die er moet zijn om ondersteuning te bieden" er niet was. "Daar bied ik excuses voor aan, uit de grond van mijn hart", aldus Hermans.
Van 2007 tot 2010 kampte Nederland met een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen in vooral Noord-Brabant en Limburg. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan honderd mensen overleden.
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