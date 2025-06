Spanningen in Midden-Oosten maken benzine duurder

DEN HAAG (ANP) - De spanningen in het Midden-Oosten zullen ook te voelen zijn in de portemonnee van autorijders. Na de aanval van Israël op Iran steeg de prijs voor olie op de wereldmarkt. De angst dat door conflicten in de regio de toevoer van olie vermindert, zorgt voor hogere olieprijzen, waardoor ook de benzineprijzen stijgen.

"De vraag is of dit het begin is van verdere escalatie, dat is cruciaal voor de komende dagen. Maar de komende tijd zal er hoe dan ook meer nervositeit zijn. Markten zullen de risicopremie blijven inprijzen voor het geval dat de boel escaleert", zegt energiedeskundige Hans van Cleef, die erop wijst dat het Midden-Oosten veel van alle olie en aardgas produceert. Tegelijkertijd zijn er veel geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld ook in Jemen. "Er hoeft maar iets te gebeuren en de boel staat weer onder spanning".

Ook economen van ING wijzen op die risicopremie, hoewel ze opmerken dat de Iraanse olie-export nu nog niet is geraakt door Israëlische aanvallen. Raakt de toevoer van Iraanse olie wel verstoord, dan zou de prijs voor een vat Brentolie kunnen stijgen tot 80 dollar per vat. Vrijdag was de prijs ruim 73 dollar per vat.

Brentolie

Nog ernstiger zou het zijn als de voor olie- en gashandel belangrijke zeestraat bij Iran, de Straat van Hormuz, zou worden afgesloten. Dan kan de prijs voor een vat Brentolie volgens ING stijgen tot 120 dollar.

Raffinaderijen zullen de hogere prijzen doorberekenen in de brandstofprijzen. De prijs voor benzine in Nederland steeg van donderdag op vrijdag al, na de eerste signalen dat er een Israëlische aanval ophanden zou zijn. De door consumentencollectief UnitedConsumers bijgehouden landelijk gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 ging 0,6 cent omhoog naar 2,11 euro.