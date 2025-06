FNV zegt dat spoorstakingen doorgaan, wil wel praten met NS

UTRECHT (ANP) - Treinreizigers moeten rekening blijven houden met overlast door cao-acties. FNV gaat in op de uitnodiging van NS om weer te praten over een nieuwe cao bij de spoorvervoerder. Maar vooralsnog blijft de vakbond stakingen organiseren, omdat het nieuwe bod van NS in de ogen van FNV onvoldoende is.

Vakbonden VVMC, FNV en CNV begonnen vorige week met staken om hun eisen voor de nieuwe cao voor ongeveer 17.500 medewerkers kracht bij te zetten. Vrijdag, gedurende de derde stakingsdag, kwam NS met een verbeterd loonbod en de uitnodiging aan de vakbonden om weer te onderhandelen. Volgens FNV staat dat voorstel te ver af van de eigen eisen en blijven stakingen daarom nodig. NS noemde het eerder teleurstellend dat reizigers de dupe zijn van de vakbondsacties.