Sparkx opent groot indoorsportpretpark in Nieuwegein

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 9:45

NIEUWEGEIN (ANP/BELGA) - Het Belgische indoorsportpretparkbedrijf Sparkx breidt uit naar Nederland. De onderneming heeft een huurovereenkomst gesloten om in De Beursfabriek in Nieuwegein een nieuwe locatie te openen. Met een oppervlak van ruim 7500 vierkante meter wordt het direct het grootste sportpretpark van Europa, heeft het bedrijf aangekondigd.
Volgens Sparkx kunnen bezoekers er straks kennismaken met zo'n vijftig sporten. Het aanbod varieert van klassieke sporten zoals basketbal tot onbekendere disciplines als wingsuit. Daarbij ervaren mensen via een simulator hoe het is om te vliegen zonder parachute.
De opening is gepland voor komend najaar. De komst naar Nederland levert naar verwachting 125 fulltime- en parttimebanen op.
Sparkx opende minder dan drie jaar geleden zijn eerste 'sportainmentpark' in België. Na Hasselt volgde vorig jaar een tweede vestiging in Gent. Binnenkort opent er in Antwerpen een derde locatie. Volgens Sparkx kregen zijn vestigingen in totaal al meer dan een half miljoen bezoekers over de vloer.
