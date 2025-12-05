Speelgoed goedkoper, mogelijk door productie China en heffingen

DEN HAAG (ANP) - Speelgoed is het afgelopen jaar goedkoper geworden in Nederland. Dat is opvallend, producten worden doorgaans juist steeds duurder. Experts denken dat de toegenomen productie in China en de handelsspanningen van dat land met de Verenigde Staten mogelijk een rol spelen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de speelgoedprijzen in oktober 1,5 procent lager dan in oktober vorig jaar. Vergeleken met twintig jaar geleden bleven de prijzen op hetzelfde niveau.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zegt dat de prijzen al sinds 2022 dalen, nadat ze in het vorige decennium waren toegenomen. "Speelgoed van bekende merken wordt vaker in China en naburige lagelonenlanden geproduceerd. Dat houdt de prijsontwikkeling in bedwang." Daarnaast kopen consumenten meer speelgoed uit Chinese webshops. "Dat helpt ook de prijzen laag te houden."

Black Friday

Sectorbankier Dirk Mulder bij ING vermoedt daarnaast dat de hoge importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump eerder dit jaar oplegde aan China, hebben geleid tot goedkoper speelgoed. "Veel speelgoed voor de feestdagen is in het voorjaar al besteld en veel bedrijven in Amerika zijn toen gestopt met het inkopen van speelgoed. Chinese fabrieken zijn op zoek gegaan naar alternatieven en kwamen in Europa terecht." Veel handelaren profiteerden volgens de sectorbankier daarom van "fikse" kortingen. Inmiddels hebben de VS de importheffingen flink verlaagd.

Door de handelsspanningen tussen de VS en China zijn de koers van de dollar ten opzichte van de euro en de containerprijzen dit voorjaar gedaald, aldus Mulder. Ook die ontwikkeling zorgde voor gunstigere prijzen voor handelaren in Nederland. Verder vermoedt hij dat speelgoedverkopers in oktober meer Black Friday-kortingen gaven en wijst hij op de populariteit van goedkope Chinese webshops als Temu en AliExpress.

Een woordvoerder van Intertoys laat weten dat de speelgoedwinkelketen deze week een "significante" groei zag in het aantal sinterklaasaankopen vergeleken met vorig jaar. Wel gaven consumenten gemiddeld een iets lager bedrag uit dan in 2024. De voorgaande jaren hadden Nederlanders volgens hem vaak wat duurdere cadeaus op hun verlanglijstjes staan.