Speelpark Rotterdam trekt maximaal aantal bezoekers op eerste dag

ROTTERDAM (ANP) - Het nieuwe speelpark Spelen bij Beelen in Rotterdam heeft op de openingsdag het maximale aantal bezoekers verwelkomd. De speellocatie is nog niet helemaal af, maar opende dinsdag al wel deels, "zodat kinderen uit Rotterdam-Zuid zo snel mogelijk kunnen komen spelen", aldus de organisatie.

Duizend mensen hebben een ticket geboekt voor het speelpark. Er waren al jarenlang plannen om een park te bouwen op het terrein van de voormalige vuilverbrandingsinstallatie aan de Doklaan in Rotterdam. Ondernemer Hennie van der Most heeft meer dan tien jaar gewerkt aan de ontwikkeling van attractiepark Rivoli Rotterdam. Het was hem echter niet gelukt om het attractiepark af te bouwen en te openen.

Twee maanden geleden werd het bedrijf achter Rivoli, Speelstad Rotterdam, failliet verklaard. Vorige week gebeurde dit ook bij zijn moederbedrijf, Van der Most Top Holding.

Ondernemer Wim Beelen kocht het attractiepark afgelopen april tijdens een onlineveiling voor 6,5 miljoen euro.