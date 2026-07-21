Brandweer ontwikkelt nieuw blusmiddel tegen natuurbranden

KUINRE (ANP) - Een blusploeg van de brandweerkazerne in het Overijsselse Kuinre heeft een nieuw mobiel blusmiddel ontwikkeld tegen grote natuurbranden. Het gaat om een zogenoemde 'natte stoplijn', een gekoppelde slang van 500 meter lang met sproeikoppen eraan die een gebied van 30 meter breed nat kunnen maken. Doordat die handmatig wordt uitgelegd en er daardoor geen brandweerwagens door natuurgebieden hoeven te rijden, wordt de natuur gespaard.

Het systeem is getest op het Artillerie Schietkamp in 't Harde. Eind april brak daar nog brand uit door een oefening met springstoffen.

Er wordt gewerkt met een autotankspuit en twee watertankwagens. Het systeem kan binnen een kwartier operationeel zijn. Het is bedacht door brandweerlieden van de blusploeg in Kuinre, onder wie ploegleider Harco Bergman. Hij is naast brandweerman ook boswachter en kwam op het idee nadat hij een bezoek bracht aan een door brand getroffen natuurgebied en zag wat voor schade brandweerwagens hadden veroorzaakt.