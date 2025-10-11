ECONOMIE
Spoor bij haven Rotterdam weer vrij, treinverkeer weer opgestart

Economie
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 16:26
anp111025095 1
ROTTERDAM (ANP) - Het spoor bij de haven van Rotterdam is weer vrij, na een bezetting zaterdag door activisten. Dat meldt een woordvoerster van de politie. Volgens ProRail is het treinverkeer om 15.30 uur weer opgestart.
Door de acties konden ongeveer veertig goederentreinen niet rijden, aldus een woordvoerster van de spoorbeheerder. ProRail verwacht deze vertraging op zaterdag nog te kunnen inhalen.
Enkele honderden demonstranten voerden actie namens Geef Tegengas. Die organisatie eist onder meer dat de haven per direct "een volledig wapen- en handelsembargo met Israël implementeert" en stopt "met de import van producten en grondstoffen uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden".
De activisten zaten op meerdere plekken op het spoor, bij de Rotterdamse Eemhaven. De politie heeft hen verwijderd en weggevoerd in stadsbussen. Het is nog niet bekend hoeveel actievoerders zijn aangehouden.
