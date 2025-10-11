ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pegula schakelt titelverdedigster Sabalenka uit in Wuhan

Sport
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 15:44
anp111025093 1
WUHAN (ANP) - Titelverdedigster Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de halve finales van het tennistoernooi in het Chinese Wuhan. De als eerste geplaatste Belarussische verloor in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 6 van de plaatsingslijst: 6-2 4-6 6-7 (2).
Pegula neemt het in de finale op tegen landgenote Coco Gauff, die de eerste halve finale in twee sets had gewonnen van de Italiaanse Jasmine Paolini (6-4 6-3).
Sabalenka, die het WTA1000-toernooi in Wuhan al drie keer won, opende nog overtuigend met winst van de eerste set. De tweede leverde ze in bij de Amerikaanse. In het derde bedrijf kwam Sabalenka 5-2 voor, maar Pegula vocht zich terug tot 6-6 en daardoor moest een tiebreak de partij beslissen. Die trok Pegula met 7-2 naar zich toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

236528184_m

Deze vier risicofactoren verklaren 99 procent (!) van alle hartaanvallen en beroertes

anp111025008 1

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

88762765_m

Wat goed is voor je hart, is ook goed voor je erectie

gandr-collage (15)

Jane Goodall, boze apen, Geert Wilders, De Toqueville en vreemdelingen

ANP-508042004

Verbrand voedsel eten is net zo ongezond als roken, maar het ligt eraan wat je eet

e37b810b-bab6-43cb-8b91-95a68caaa546

Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

Loading