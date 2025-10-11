Pegula schakelt titelverdedigster Sabalenka uit in Wuhan

WUHAN (ANP) - Titelverdedigster Aryna Sabalenka is uitgeschakeld in de halve finales van het tennistoernooi in het Chinese Wuhan. De als eerste geplaatste Belarussische verloor in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 6 van de plaatsingslijst: 6-2 4-6 6-7 (2).

Pegula neemt het in de finale op tegen landgenote Coco Gauff, die de eerste halve finale in twee sets had gewonnen van de Italiaanse Jasmine Paolini (6-4 6-3).

Sabalenka, die het WTA1000-toernooi in Wuhan al drie keer won, opende nog overtuigend met winst van de eerste set. De tweede leverde ze in bij de Amerikaanse. In het derde bedrijf kwam Sabalenka 5-2 voor, maar Pegula vocht zich terug tot 6-6 en daardoor moest een tiebreak de partij beslissen. Die trok Pegula met 7-2 naar zich toe.