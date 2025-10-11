ECONOMIE
Amerikaanse oud-president Biden ondergaat bestraling voor kanker

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 16:28
bijgewerkt om zaterdag, 11 oktober 2025 om 16:46
anp111025097 1
Joe Biden krijgt sinds kort bestraling om zijn prostaatkanker te behandelen, meldt een woordvoerder van de voormalige Amerikaanse president zaterdag.
"Als onderdeel van een behandelplan voor prostaatkanker ondergaat president Biden momenteel radiotherapie en hormoonbehandeling", aldus de woordvoerder in een verklaring.
De Democratische oud-president (82) maakte in mei bekend een agressieve vorm van prostaatkanker te hebben, die is uitgezaaid tot in het bot. Zijn team zei dat de kanker wel hormoongevoelig was, wat betekent dat de ziekte waarschijnlijk goed zou reageren op behandeling.
Vorige maand onderging Biden al een behandeling om kankercellen uit zijn huid te verwijderen.
