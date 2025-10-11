Spooracties Rotterdam hebben volgens havenbedrijf beperkte impact

ROTTERDAM (ANP) - De acties op het spoor van de organisatie Geef Tegengas hebben vooralsnog beperkte impact, zegt een woordvoerder van het havenbedrijf. Volgens hem ligt alleen het treinverkeer stil, waardoor tientallen goederentreinen niet kunnen rijden.

Havenbedrijf Rotterdam meldt dat activisten zich op drie plekken op het spoor hebben verzameld. Een woordvoerder van de activisten spreekt over vier spoorlocaties en volgens Geef Tegengas zijn in totaal achthonderd activisten aanwezig in de haven. De politie maakt het spoor vrij en houdt de mensen aan. Hoewel Geef Tegengas heeft aangekondigd wegen van en naar de haven op het spoor, de weg en het water te willen blokkeren, beperkt de actie zich voornamelijk tot het spoor, aldus de woordvoerder van de haven.

Als het spoor buiten gebruik blijft tot zaterdag 15.00 uur, kunnen in totaal veertig goederentreinen niet rijden, meldt ProRail. Die ritten moeten daarna met vertraging worden uitgevoerd.