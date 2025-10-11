ECONOMIE
RobJetten vervangt PVV'er Wilders bij RTL-debat

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 11 oktober 2025 om 14:15
bijgewerkt om zaterdag, 11 oktober 2025 om 14:28
anp111025083 1
D66-leider Rob Jetten is aangewezen als vervanger bij het RTL-verkiezingsdebat zondag. Hij vervangt Geert Wilders van de PVV die zijn campagne heeft opgeschort omdat hij mogelijk doelwit was van een Belgische terreurcel. De NCTV verwacht geen restdreiging.
Wilders blijft welkom, aldus RTL Nieuws-hoofdredacteur Ilse Openneer. "Onze huidige locatie is goedgekeurd door de NCTV, DKDB en de politie", zegt ze zaterdag op de site van RTL. Een debat in een beveiligde omgeving of met een videoliveverbinding waren "geen opties" voor de PVV.
Het debat zondagavond gaat tussen de vier grootste partijen in de Peilingwijzer. Bij afwezigheid van Wilders gaan Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yeşilgöz (VVD) en dus Jetten nu met elkaar debatteren over migratie, woningmarkt, economie en internationale vraagstukken.
