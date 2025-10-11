ECONOMIE
Tientallen doden bij droneaanval in Soedan

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 13:18
anp111025079 1
AL-FASHIR (ANP/AFP) - Bij een droneaanval in de regio Darfur in Soedan zijn minstens dertig doden gevallen. Volgens een lokale groep trof de aanval een vluchtelingenkamp in Al-Fashir, meldt persbureau AFP.
Al-Fashir, een van de laatste steden in Darfur onder controle van de centrale regering, is strategisch van groot belang. In Soedan woedt al twee jaar een burgeroorlog tussen de RSF en het regeringsleger. RSF-troepen belegeren Al-Fashir al maanden, waardoor de voorraden voor de 400.000 ingesloten inwoners opraken.
Het verzetscomité van Al-Fashir sprak van een bloedbad en riep de internationale gemeenschap op in te grijpen. De Verenigde Naties noemen het conflict in Soedan de grootste humanitaire crisis ter wereld, hulporganisaties de vergeten oorlog. Er zijn al tienduizenden doden gevallen. Ruim 2 miljoen Soedanezen zijn gevlucht. Ook heerst er hongersnood.
