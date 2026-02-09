ECONOMIE
Emotionele Leerdam blij dat ze haar hart heeft gevolgd

Sport
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 19:35
anp090226182 1
MILAAN (ANP) - Jutta Leerdam was na haar gouden olympische medaille op de 1000 meter op de Spelen van Milaan trots op zichzelf en bedankte haar team. "Ik heb zo'n goed team. Zo zie je maar, als je je hart volgt, sta je hier met olympisch goud", zei een emotionele Leerdam bij de NOS over haar keuze een eigen team te beginnen.
Ze verklaarde haar emoties aan de ontlading die ze voelde. "De druk die ik heb gevoeld was immens. Je moet ergens anders van gemaakt zijn om dit te kunnen doorstaan en dan nog beter dan ooit te rijden", zei Leerdam daarover. "Ik heb bewezen hoe mentaal sterk ik ben ondanks alles wat er over mij online staat en verzonnen wordt."
