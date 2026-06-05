Sportmerk Lululemon keldert op Wall Street na kwartaalcijfers

NEW YORK (ANP) - Lululemon Athletica ging vrijdag fors onderuit op de beurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal meer omzet, maar zag de nettowinst dalen. Ook de winstverwachting voor het huidige kwartaal viel lager uit dan gehoopt. Het bedrijf werd daarnaast negatiever over de vooruitzichten voor het hele jaar. Het aandeel werd 9 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was negatief, ondanks een goed cijfer over de Amerikaanse banenmarkt. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 51.496 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,7 procent tot 7530 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 26.515 punten.

De Dow steeg donderdag nog tot een nieuw recordniveau. Dat kwam doordat beleggers chip- en techaandelen ruilden voor de meer traditionele bedrijven in de graadmeter van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven. De techzware Nasdaq sloot met een klein verlies door verliezen in de chipsector.

Chipbedrijven

De meeste Amerikaanse chipbedrijven stonden vrijdag opnieuw onder druk. Broadcom daalde ruim 4 procent. De chipfabrikant kelderde een dag eerder al 12,5 procent door tegenvallende vooruitzichten, wat zorgde voor een verkoopgolf in de sector. Branchegenoten als Marvell Technology, Micron Technology, Intel en Advanced Micro Devices (AMD) verloren tot 7 procent.

AI-chipbedrijf Nvidia zakte 2,5 procent. Door het optimisme over de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) zijn de chipmakers de afgelopen weken sterk gestegen. Die koerswinsten stuwden de S&P 500-index en de Nasdaq naar nieuwe recordstanden.

Uit het banenrapport van de Amerikaanse overheid kwam naar voren dat er in de Verenigde Staten in mei 172.000 banen zijn bijgekomen. Dat was veel meer dan verwacht. De werkloosheid bleef conform verwachting ongewijzigd op 4,3 procent. De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de leenkosten te verhogen om de inflatie te bestrijden.