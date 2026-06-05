Yeşilgöz: geen link begroting Sjoerdsma en terrorismevoorstel

DEN HAAG (ANP) - Er is geen link tussen het besluit om de begroting van minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) dit jaar bij te plussen en de beslissing om verder te gaan met het wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijking terrorisme. Dat zei vicepremier en VVD-leider Dilan Yeşilgöz vrijdag.

Beide zaken staan volgens haar helemaal los van elkaar. Het gebeurde wel "in hetzelfde timeframe, parallel, tegelijk". Yeşilgöz zei er deze week op geen enkele manier persoonlijk bij betrokken te zijn geweest. Ze was wel op de hoogte van de inzet van Sjoerdsma in de onderhandelingen met PRO over zijn begroting.

Volgens de vicepremier is er geen uitruil geweest, dus dat Sjoerdsma extra geld voor zijn begroting krijgt en de VVD verder mag met het bovengenoemde wetsvoorstel. De VVD was altijd warm pleitbezorger voor het wetsvoorstel, terwijl D66 erop tegen was. De VVD wil juist zo weinig mogelijk geld aan ontwikkelingshulp uitgeven; D66 wil dat er meer geld naartoe gaat.