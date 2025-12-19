Sportmerk Nike hard onderuit op Wall Street na resultaten

Nike ging vrijdag hard onderuit op de beurzen in New York. De sportkledingfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar zag de verkopen in China voor het zesde kwartaal op rij dalen. Het bedrijf ondervindt ook de gevolgen van de hogere handelstarieven van president Donald Trump, die de marges negatief beïnvloeden. De winst viel daardoor een derde terug ten opzichte van een jaar eerder.

Nike kampte langere tijd met tegenvallende verkopen. Daardoor moest John Donahoe ruim een jaar geleden vertrekken als topman. Hij werd opgevolgd door oudgediende Elliott Hill, die het bedrijf weer moet laten groeien. Het aandeel Nike werd 9,8 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de winstbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 48.209 punten en de brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 6810 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 23.157 punten.