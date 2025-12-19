Jetten wil na jaarwisseling met andere partijen gaan praten

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten wil na de jaarwisseling met andere partijen gaan praten in de formatie. Na afloop van de gesprekken tussen zijn partij, CDA en VVD vrijdag zei Jetten dat hij tot kerst vooral inhoudelijke gesprekken wil voeren.

"Je hebt in je achterhoofd dat je geen meerderheid hebt zo", zei Jetten. "We hebben behoorlijk wat goede meters gemaakt in een goede, constructieve sfeer."

VVD-leider Dilan Yeşilgöz onderschreef de goede sfeer. "Het zijn puzzels die we met elkaar moeten oplossen." Henri Bontenbal (CDA) zei dat hij met huiswerk het weekend ingaat. "We blijven nadenken en schrijven tot het werk klaar is."

Alle drie de partijleiders wilden niet zeggen vrijdag wat besproken is.