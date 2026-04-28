Spotify groeit verder in de eerste maanden van 2026

STOCKHOLM (ANP) - Spotify heeft in de eerste drie maanden van 2026 opnieuw meer gebruikers en betalende abonnees binnengehaald. De Zweedse muziekstreamingdienst kreeg er 10 miljoen nieuwe gebruikers bij ten opzichte van het vorige kwartaal, waarmee het zijn eigen verwachtingen overtrof.

In totaal telt Spotify daarmee 761 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het aantal nieuwe premiumabonnees steeg met 3 miljoen tot 293 miljoen. Het Zweedse concern verwacht in het huidige kwartaal een verdere groei van het aantal gebruikers naar 778 miljoen.

Spotify behaalde in het eerste kwartaal een omzet van 4,5 miljard euro, een toename van 8 procent op jaarbasis. De operationele winst steeg met 40 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2025 tot 715 miljoen euro.

Spotify richt zich al lange tijd niet meer alleen op muziek, maar biedt bijvoorbeeld ook luisterboeken en podcasts aan. Maandag kwam daar een samenwerking bij met Peloton, waardoor gebruikers nu ook sportlessen kunnen volgen via Spotify.