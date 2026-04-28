ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester over Loosdrecht: dit is ondermijnen samenleving

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 12:46
LOOSDRECHT (ANP) - De rellen in Loosdrecht gaan "helemaal niet meer over de asieldiscussie", stelt burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren waar Loosdrecht onder valt. "Dit gaat gewoon over het ondermijnen van de vrije samenleving." Zo'n vijftig relschoppers gooiden maandagavond stenen door de ruiten van het gemeentehuis en maakten het hek kapot.
Verheijen spreekt van "zware vernielingen". In Loosdrecht werd de afgelopen week meerdere keren gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Mensen gooiden daarbij zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. Wie de relschoppers van maandag waren, wordt volgens Verheijen nog onderzocht, maar hij trekt het verband met de gewelddadige protesten van afgelopen week tegen het azc.
Volgens de burgemeester komen mensen van buiten Loosdrecht in zijn plaats "de landelijke asieldiscussie uitvechten". De politie hield voor de vernielingen van maandag één persoon aan, een man uit Ermelo. Die plaats ligt zo'n 50 kilometer van Loosdrecht.
loading

POPULAIR NIEUWS

