Spotify hint op verdere prijsstijgingen, schrijft FT

NEW YORK (ANP) - Spotify overweegt de prijzen voor klanten verder te verhogen, terwijl de muziekstreamingdienst investeert in nieuwe functies en mikt op een miljard gebruikers. Dat schrijft de Financial Times op basis van een interview met Alex Norström, die bij Spotify onder meer de leiding heeft over de abonnements- en advertentieactiviteiten.

De prijsverhogingen zouden gepaard gaan met nieuwe diensten en functies die Spotify aan het plannen is. Eerder deze maand kondigde het bedrijf aan vanaf september de maandelijkse prijs van bepaalde abonnementen in sommige markten, waaronder Europa, te verhogen.

"Prijsverhogingen en -aanpassingen en dergelijke, dat is onderdeel van onze gereedschapskist en we zullen het doen wanneer het logisch is", stelde Norström tegen de zakenkrant. Dankzij het verhogen van de prijzen en kostenbesparingen werd vorig jaar de eerste jaarwinst geboekt.