Twee doden door ongeval in Voorthuizen

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 8:47
VOORTHUIZEN (ANP) - Bij een ongeval in het Gelderse Voorthuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie op X.
Het ongeval vond zaterdag rond 22.45 uur plaats op de Hunnenweg. De politie meldde eerder dat het leek te gaan om een eenzijdig ongeval, wat inhoudt dat er niemand anders bij betrokken is. De auto raakte dusdanig beschadigd dat de politie vervolgens nog onderzoek moest doen naar of er nog meer mensen in het voertuig zaten. Dat bleek niet het geval te zijn. De identiteit van de twee slachtoffers is nog onbekend.
