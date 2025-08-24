Nieuwe Canadese premier Carney in Kyiv

KYIV (ANP) - De Canadese premier Mark Carney is begonnen aan zijn eerste officiële bezoek aan Oekraïne sinds zijn aantreden. Hij arriveerde daar zondag, schrijft de Canadese omroep CBC.

Carney was volgens de omroep uitgenodigd om als "speciale gast" op Onafhankelijkheidsdag naar Oekraïne te komen. Het bezoek gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen.

De regeringschef ontmoet tijdens het bezoek ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De leiders gaan het naar verwachting hebben over de militaire steun van Canada aan Oekraïne en de mogelijkheid om gezamenlijk defensiematerieel te produceren.

Ook op de agenda staan vermoedelijk de door Oekraïne gewenste veiligheidsgaranties. Oekraïne wil daarmee zorgen dat Rusland niet opnieuw aanvalt als het lukt om een vredesdeal te sluiten.