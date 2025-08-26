ECONOMIE
Spotify introduceert berichtenfunctie op muziekstreamingplatform

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:36
STOCKHOLM (ANP) - Gebruikers van Spotify kunnen binnenkort over en weer berichtjes naar elkaar sturen. De muziekstreamingdienst rolt vanaf deze week een berichtenfunctie uit voor zowel gratis gebruikers als mensen met een premiumabonnement.
De functie wordt in eerste instantie slechts in enkele markten beschikbaar op mobiele apparaten voor gebruikers ouder dan zestien jaar. De berichten kunnen worden gestuurd in de vorm van een-op-eengesprekken waarin gebruikers Spotify-content kunnen delen met mensen met wie ze eerder via het platform contact hebben gehad. Gebruikers krijgen de keuze om berichtverzoeken af te wijzen.
Volgens persbureau Reuters had Spotify eerder een vergelijkbare berichtenfunctie, maar die werd in 2017 geschrapt omdat er weinig gebruik van werd gemaakt.
Het Zweedse bedrijf hintte vorige week in zakenkrant Financial Times op verdere prijsverhogingen en verwees daarbij naar investeringen in nieuwe diensten en functies die Spotify aan het plannen is.
