Spotify verwelkomt meer abonnees en ziet winst en omzet groeien

STOCKHOLM (ANP) - Spotify heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer abonnees verwelkomd. In totaal hadden 252 miljoen mensen een premium-abonnement op de muziekstreamingdienst, 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Mede daardoor stegen ook de omzet en de winst van het Zweedse bedrijf.

Spotify telt nu 640 miljoen mensen die maandelijks muziek en podcasts luisteren via het platform. Dat zijn er 11 procent meer dan een jaar geleden. Ook ligt het aantal boven de eigen verwachting van 639 miljoen gebruikers. De verwachting voor het aantal nieuwe premium-abonnees werd eveneens overtroffen, waar werd uitgegaan van 251 miljoen.

De totale omzet over de maanden juli tot en met september kwam uit op 4 miljard euro, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan bleef een bedrijfswinst over van 454 miljoen euro, flink meer dan de 266 miljoen euro een kwartaal eerder. Voor het huidige kwartaal verwacht de onderneming dat het aantal klanten met een premium-abonnement groeit naar 260 miljoen. De omzet moet stijgen naar 4,1 miljard euro.

De winstgroei van het bedrijf kwam gedeeltelijk door lagere personeelskosten, nadat er vorig jaar opnieuw een grote reorganisatie werd doorgevoerd. Zo kondigde Spotify in december een ontslagronde aan, waarbij afscheid werd genomen van zo'n 17 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Dat kwam neer op ongeveer 1500 arbeidsplaatsen. Eerder in 2023 schrapte Spotify al zo'n achthonderd banen. Aan het einde van het derde kwartaal van 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer nog 7200 mensen in dienst.