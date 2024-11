Topfavoriet Sinner rekent ook af met Fritz in ATP Finals

TURIJN (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft ook zijn tweede partij in de ATP Finals overtuigend gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in Turijn de Amerikaan Taylor Fritz in twee sets: 6-4 6-4. Eerder won Sinner van de Australiër Alex de Minaur met 6-3 6-4. Een plek in de halve finales kan hem nauwelijks nog ontgaan. Sinner speelt nog een derde groepswedstrijd en dan is de Rus Daniil Medvedev zijn tegenstander.

De partij ging in beide sets gelijk op, mede doordat Fritz goed partij bood. Sinner plaatste tegen het einde van de eerste en de tweede set een beslissende break.

De Italiaan maakt jacht op zijn eerste titel in het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissers van het jaar. Hij haalde vorig jaar de finale, waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. De titelhouder is er deze week niet bij in Turijn door een blessure.