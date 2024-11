Protest op de Dam aangekondigd ondanks noodverordening

AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse organisaties hebben een protest tegen "fascisme en genocide" aangekondigd voor woensdagavond 18.00 uur op de Dam in Amsterdam. In de hoofdstad geldt sinds vrijdag 19.00 uur een noodverordening vanwege het geweld na de wedstrijd tussen Ajax - Maccabi Tel Aviv. De noodmaatregel houdt onder meer een demonstratieverbod in.

"Terwijl zionistische bommen intensief op Gaza neerregenen, probeert Amsterdam degenen die wereldwijd gerechtigheid eisen het zwijgen op te leggen. Wij, het volk, zullen niet medeplichtig zijn aan aanhoudende genocides", staat in de oproep voor de demonstratie die onder meer gedeeld is op de Instagramaccounts van Amsterdam Student Encampment en Nijmegen Encampment.

De organisaties melden te begrijpen dat niet iedereen zich veilig voelt om te gaan demonstreren, maar dat is volgens hen juist "het punt, dat autoriteiten ons willen controleren vanuit angst". Ze roepen degenen die niet bij het protest kunnen zijn op om Palestijnse vlaggen of witte lakens op te hangen als een "symbool van verzet".

Verdere informatie

De gemeente Amsterdam kon dinsdagavond nog niks zeggen over de oproep, maar komt woensdag met meer informatie.

De noodverordening liep in eerste instantie tot afgelopen maandag, maar werd verlengd tot donderdag 12.00 uur. Of deze dan wel wordt ingetrokken is nog niet duidelijk.