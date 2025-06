Staalbedrijven stijgen op Wall Street na hogere heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse staalbedrijven gingen maandag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten de verdubbeling van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van 25 naar 50 procent, die president Donald Trump vrijdag aankondigde. Volgens Trump is de tariefsverhoging bedoeld om de Amerikaanse staalindustrie te beschermen. De hogere tarieven gaan 4 juni in.

Staalproducent Cleveland-Cliffs steeg ruim 21 procent. Branchegenoten Nucor en Steel Dynamics klommen 10,7 en 10,9 procent. Beleggers hopen dat de verhoging van de heffingen de winsten van Amerikaanse staalbedrijven zal vergroten.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend door de oplopende handelsspanningen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 42.120 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5904 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent tot 19.151 punten.