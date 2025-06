Franse tennisster Boisson schakelt Pegula uit op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Franse tennisster Loïs Boisson heeft de als derde geplaatste Jessica Pegula uitgeschakeld op Roland Garros en heeft de kwartfinales bereikt. De 22-jarige Franse tennisster die met een wildcard deelneemt aan het Franse grandslamtoernooi is de nummer 361 van de wereldranglijst. Ze won in drie sets: 3-6 6-4 6-4.

Boisson won een WTA 125-titel in 2024, maar wist niet eerder het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. Ze kreeg een wildcard van de organisatie en schakelde eerder de Belgische Elise Mertens uit. Pegula bereikte één keer eerder de kwartfinales van Roland Garros en werd vorig jaar in de derde ronde uitgeschakeld. Ze verloor vorig jaar de finale van de US Open van Aryna Sabalenka uit Belarus.

Na twee uur en 42 minuten benutte Boisson haar eerste matchpoint. Daarvoor had ze in de game vier breakpoints weggewerkt.