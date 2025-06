Staalheffing VS komt volgens fabrikanten EU neer op importverbod

BRUSSEL (ANP) - De hogere importheffingen van de Verenigde Staten op buitenlands staal komen voor veel Europees staal neer op een importverbod. Dat stelt Eurofer, de Europese belangenorganisatie voor de staalindustrie, nadat de Amerikaanse president Donald Trump het tarief heeft verdubbeld van 25 naar 50 procent.

"Het merendeel van de 3,8 miljoen ton aan staalexport uit de EU naar de VS valt nu de facto onder een importverbod. Bij een algeheel tarief van 50 procent worden zelfs de concurrerendste en kwalitatief hoogwaardigste staalproducten van Europa uit de markt geprijsd", zegt Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer.

Volgens Eggert is het belangrijk dat de Europese Unie en de Verenigde Staten tot een overeenkomst komen over de aanpak van een wereldwijde overcapaciteit op de staalmarkt. Daarnaast pleit Eurofer voor bescherming van Europese staalfabrikanten tegen de toestroom van goedkoop staal uit andere landen die niet meer naar de VS kunnen exporteren.