Staat is klaar met afbouwen belang in ABN AMRO naar 20,5 procent

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat is voorlopig klaar met het afbouwen van zijn belang in ABN AMRO. De bank en de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) melden dat die laatste organisatie een belang van 20,5 procent blijft houden in de vorm van certificaten van aandelen ABN AMRO.

In september werd al bekend dat de staat het belang verder wil afbouwen naar rond de 20 procent via het zogeheten vierde handelsplan. Dat is nu dus afgerond. Het einde "markeert wederom een belangrijke stap in de verdere privatisering van ABN AMRO", zegt directeur Rens Bröcheler van NLFI. Volgens NLFI zijn bijna 81 miljoen certificaten verkocht onder dit plan. Dat leverde de staat bijna 2,5 miljard euro op.

Afgelopen april had de staat zijn belang al afgebouwd naar iets minder dan 25 procent. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. In 2015 keerde de bank terug naar de beurs, maar daarbij werden niet meteen alle stukken aangeboden. Sindsdien bouwde de overheid zijn belang geleidelijk af.

NLFI sluit niet uit dat het belang van de staat in de toekomst nog meer wordt verkleind. "Het eindigen van het handelsplan belet NLFI niet om in de toekomst een ander handelsplan op te zetten of naar eigen inzicht op andere wijze haar belang in ABN AMRO af te bouwen", aldus de stichting, die namens de staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.