Duitse media: Porsche schrapt nog eens duizenden banen

BERLIJN (ANP/RTR) - Porsche is van plan om nog eens duizenden banen te schrappen, melden Duitse media. Dat komt bovenop de duizenden ontslagen die de Duitse autofabrikant eerder al had aangekondigd.

Eerder was er al een akkoord over 3900 ontslagen. Het management van de autofabrikant overlegt met vertegenwoordigers van de werknemers over een tweede pakket, dat komende week wordt gepresenteerd. Volgens vakblad Manager Magazin gaat het om 5000 banen. Terwijl de Duitse krant Bild stelt dat er tegen 2035 tussen de 5000 en 6000 banen worden geschrapt.

Porsche heeft te maken met dalende verkopen in de Chinese markt, importheffingen en een elektrificatiestrategie die miljarden heeft gekost, maar stagneert.

Volkswagen

Porsche was ooit een van de meest winstgevende onderdelen van moederbedrijf Volkswagen. Volkswagen zou van plan zijn de komende jaren zo'n 100.000 banen te schrappen. Ook Volkswagen wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen en concurrentie van Chinese merken.

Een woordvoerder van Porsche laat aan persbureau Reuters weten dat de raad van commissarissen van de autofabrikant steun heeft uitgesproken voor het herstructureringsplan van het bedrijf, nadat zij woensdag op de hoogte zijn gebracht van die plannen. De woordvoerder wilde geen details over de maatregelen geven. Porsche reageert ook niet op de berichten in Duitse media.