Staat pleit voor verlengen ingreep ondernemingskamer bij Nexperia

door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:24
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse regering pleit voor een onderzoek van de ondernemingskamer bij chipmaker Nexperia, waarmee ook de ingrepen van rechters bij het bedrijf blijven staan. Dat zeiden advocaten van de Staat, die als belanghebbende bij de rechtszaak is betrokken. De ondernemingskamer schorste in oktober de Chinese topman Wing Zhang en zette zijn bedrijf Wingtech op afstand als aandeelhouder vanwege vermoedens van mismanagement en belangenverstrengeling.
Volgens het kabinet heeft de Chinese eigenaar Wingtech ook de afgelopen maanden tegen de belangen van de Nijmeegse onderneming gehandeld. Opvallend daarbij is dat het ministerie van Economische Zaken stelt dat juist dit bedrijf bij de Chinese overheid aandrong op exportbeperkingen die een grote Nexperia-fabriek in het land raakten. Die stap gooide de toelevering van chips voor veel autofabrikanten overhoop en raakte Nexperia financieel hard.
