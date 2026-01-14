ECONOMIE
NS: vrijdag weer normale dienstregeling na week van vertragingen

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:22
anp140126095 1
UTRECHT (ANP) - De NS verwacht vrijdag weer de normale treindienstregeling te rijden, meldt een woordvoerder. Eerder was op de reisplanner te zien dat dit donderdagavond weer het geval zou zijn op de meeste trajecten waar nu nog minder treinen rijden. De NS zegt dat de vertraging komt doordat er minder treinen beschikbaar zijn door het winterse weer van vorige week.
Een woordvoerder laat weten dat eerst nog niet zeker was of de treinen vrijdag wel weer op tijd zouden rijden. De verwachting is nu dat dit wel gaat lukken.
De woordvoerder zegt dat het gaat om prognoses en dat die soms moeten worden aangepast omdat de treinen niet op tijd klaar zijn. De problemen zouden zijn ontstaan door zowel treinen die nog "op plekken staan waar ze niet moeten staan" als onderhoud aan de treinen dat nog moet gebeuren na de winterse weersomstandigheden van vorige week. Dinsdag zei het bedrijf de rest van de week nodig te hebben om het achterstallige onderhoud in te halen.
