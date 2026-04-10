ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaat zaak-Weski: dossier is vergaring van aannames

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 9:55
ROTTERDAM (ANP) - Het dossier in de strafzaak tegen voormalig advocaat Inez Weski bevat geen enkel belastend bericht dat de aanklacht tegen haar kan ondersteunen. Het Openbaar Ministerie baseert zich op "een vergaring van aannames", die niet getoetst of geobjectiveerd zijn.
Dat betoogde Eva Dekker, een van Weski's vier advocaten, vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam, tijdens de tweede dag van het zeer uitvoerige pleidooi in het proces. Vorige week eiste het OM 4,5 jaar cel tegen de 71-jarige Weski. Volgens justitie heeft zij een cruciale rol gespeeld in de criminele organisatie van haar vroegere cliënt Ridouan Taghi. Zij zou op grote schaal berichten tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld hebben doorgespeeld.
Volgens Dekker heeft het OM allerlei notities "geïnterpreteerd", terwijl er volop aanwijzingen zijn dat die interpretaties niet kunnen kloppen. Justitie heeft "een belastend narratief geconstrueerd", aldus de advocaat. "Waarheidsvinding heeft plaatsgemaakt voor speculatie."
loading

POPULAIR NIEUWS

Mannen: let op je erectie!

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Trump dreigt de paus

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

Loading