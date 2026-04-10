Advocaat zaak-Weski: dossier is vergaring van aannames

ROTTERDAM (ANP) - Het dossier in de strafzaak tegen voormalig advocaat Inez Weski bevat geen enkel belastend bericht dat de aanklacht tegen haar kan ondersteunen. Het Openbaar Ministerie baseert zich op "een vergaring van aannames", die niet getoetst of geobjectiveerd zijn.

Dat betoogde Eva Dekker, een van Weski's vier advocaten, vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam, tijdens de tweede dag van het zeer uitvoerige pleidooi in het proces. Vorige week eiste het OM 4,5 jaar cel tegen de 71-jarige Weski. Volgens justitie heeft zij een cruciale rol gespeeld in de criminele organisatie van haar vroegere cliënt Ridouan Taghi. Zij zou op grote schaal berichten tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld hebben doorgespeeld.

Volgens Dekker heeft het OM allerlei notities "geïnterpreteerd", terwijl er volop aanwijzingen zijn dat die interpretaties niet kunnen kloppen. Justitie heeft "een belastend narratief geconstrueerd", aldus de advocaat. "Waarheidsvinding heeft plaatsgemaakt voor speculatie."