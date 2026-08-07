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Staatsolieconcern VAE: drie schepen aangevallen deze week

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 17:11
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DUBAI (ANP/RTR) - Drie schepen van Adnoc, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de Straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf vijftien tankers van Adnoc aangevallen met raketten en drones, waarbij een dode is gevallen en twintig bemanningsleden gewond raakten.
Adnoc blijft volgens een verklaring dan ook veel hinder ondervinden bij zijn activiteiten door die "niet uitgelokte" aanvallen die vermoedelijk door Iran zijn uitgevoerd. Het staatsolieconcern blijft in contact staan met autoriteiten over maatregelen om zijn werknemers en bezittingen te beschermen.
Het bedrijf, voluit Abu Dhabi National Oil Company, zegt ook dat vrijheid van navigatie en veilige doorgang van commerciële scheepvaart door internationale wateren gerespecteerd en beschermd moeten worden.
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