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Waterschap Rijnland pakt twee dijken met scheuren aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 17:09
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LEIDEN (ANP) - Twee dijken in Zuid-Holland moeten versterkt worden, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs De Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk.
"Deze waterkeringen staan niet op doorbreken, anders waren we met zandzakken aan de slag gegaan", zegt een woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Rijnland. "Maar er moet wel actie worden ondernomen."
De kade bij Hoogmade zou over een paar jaar sowieso al aangepakt worden. "Maar we hebben besloten dat project naar voren te halen, omdat een grote scheur is ontstaan. De scheur in de dijk bij Reeuwijk is minder groot, maar als die verder scheurt, ontstaan problemen. Daarom vullen we deze met klei."
Tijdens een recente inspectie van 265 kilometer aan 'droogtegevoelige' waterkeringen kwam Rijnland bijna 150 scheuren tegen. In de meeste gevallen was er geen reden om in te grijpen. "Zolang de binnenkant van de dijk nat genoeg is en er geen lekkages of juist droge plekken te zien zijn, houden we de situatie gewoon goed in de gaten."
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