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Staking legt treinverkeer in Italië deels plat

Economie
door anp
maandag, 07 september 2026 om 11:59
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ROME (ANP/DPA) - Treinverkeer in Italië wordt vanaf maandagavond deels platgelegd door een staking. Verschillende vakbonden hebben het personeel van de Italiaanse spoorwegen opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen. De bonden maken zich zorgen over de toekomst van de publieke dienstverlening en om het behoud van banen, melden Italiaanse media.
De werkonderbreking heeft vertraging en uitvallende treinen als gevolg. Een deel van de treinen zal wel blijven rijden. In het regionale verkeer is wettelijk verplicht dat er een basisdienstverlening wordt verzorgd van 06.00 uur tot 09.00 uur en van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Deze week is ook in Nederland een landelijke staking van 24 uur in het openbaar vervoer. Woensdag wordt het werk neergelegd als onderdeel van de reeks aan acties die de vakbonden voeren tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Als gevolg daarvan rijden de hele dag bijna geen NS-treinen. Alleen de Airportsprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijdt.
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