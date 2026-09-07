Rutte: appjes Grapperhaus niet fraai, maar zeggen helemaal niets

DEN HAAG (ANP) - De beledigende berichten die voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus stuurde over collega-bestuurders waren "niet fraai", vindt Mark Rutte. Maar het zegt wat betreft de oud-premier niets dat hij deze berichtjes heeft gestuurd ten tijde van de coronapandemie. "Ik vind dat in zo'n crisis het onvermijdelijk is dat je af en toe stoom afblaast", aldus Rutte tijdens zijn tweede verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

De VVD-politicus vindt het onnodig dat de enquêtecommissie ervoor heeft gekozen om Grapperhaus in zijn verhoor te confronteren met de berichten. "Want ik weet niet wat het nou toevoegt." Hij was "best een beetje geïrriteerd" over de keuze om de appjes te openbaren. "De volgende keer zal niemand dat doen bij een appje. Want dat komt op tafel, blijkt, en dat wordt allemaal voorgelezen", aldus Rutte.

Grapperhaus noemde onderwijsminister Arie Slob "een soepjurk" en "een jankerd". Over een debat in de Eerste Kamer schreef hij dat hij "diepe minachting" had voor "deze geriatrische beunhazerij".